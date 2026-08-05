Frittenfett greift Brunnen an Prager Straße an: Daher stammt das ausgekippte Öl

Dresden - Ekelanschlag in Dresdens Prachtmeile! In der Nacht auf den 24. Juli kippten Vandalen altes Frittier-Fett in die Wasserspiele der Prager Straße . Diese sind nun länger außer Betrieb, der Schaden liegt bei bis zu 10.000 Euro.

So eklig sieht dieser Brunnen in Dresdens Zentrum jetzt aus. © Ove Landgraf

Das Rathaus ist verärgert: "Drei Kanister wurden in der Nähe der Wasserbecken gefunden", sagt Stadtsprecher Alexander Buchmann (39). "In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli haben Unbekannte 35 Liter altes Speiseöl im Wasserbecken entsorgt."

Sofort wurde Anzeige erstattet, denn der Schaden ist erheblich: "Das Öl verteilt sich in der gesamten Technik", so der Sprecher.

Dort könne es sich "ablagern und beispielsweise zu Verstopfungen oder Verklebungen führen. Ebenso kann es die Förderleistung verringern, Ventile und andere Teile beeinträchtigen. Auch in die Einfassung des Brunnens aus Granit ist das Öl eingedrungen."

Deshalb muss demnächst ein Probebetrieb durchgeführt werden: Montag und Dienstag wurde das erste Becken gereinigt, kommende Woche ist das zweite dran. Parallel dazu überprüfen und reinigen Fachleute die Brunnentechnik.