Mann mit Luftgewehr sorgt in Dresden und Radebeul für Polizeieinsatz

Die Polizei ermittelt gegen den Mann (55) wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (Symbolbild) © Heiko Kueverling/123RF

Der Mann befand sich mit der Waffe am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 4 in Radebeul. Zeugen alarmierten daraufhin per Notruf die Polizei, welche umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete.

Die beschriebene Person konnte jedoch zunächst nicht ausfindig gemacht werden.

Gegen 10 Uhr wurden Beamte darüber informiert, dass vor einem Bürgerbüro der Stadt Dresden ein Mann mit einem Luftgewehr erschienen war. Sicherheitskräfte hielten den Mann fest und stellten die Waffe sicher.

Es stellte sich heraus, dass es sich um den Mann in der Straßenbahn handelte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei ihm 1,6 Promille.