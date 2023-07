17.07.2023 14:58 1.325 Mann schlägt Frau in Dresdner Straßenbahn-Linie 9: Zeugen gesucht

In Dresden ist eine Frau am Sonntagmorgen in der Straßenbahnlinie 9 von einem Mann verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Eine kurze Bemerkung reichte aus, um einen Faustschlag zu kassieren. In Dresden ist eine Frau (35) am Sonntagmorgen in der Straßenbahnlinie 9 von einem Mann (circa 50) verletzt worden, nachdem sie ihn darauf angesprochen hatte, dass er ihren Kinderwagen beinahe umgeworfen hätte. Der Angriff geschah in der Linie 9 Richtung Prohlis. © Holm Helis Der Angriff ereignete sich gegen 9.50 Uhr. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden stieg der Schläger an einer Haltestelle zwischen "Zoo" und "S-Bahnhof Strehlen" in die in Richtung Prohlis fahrende Straßenbahn ein. Als er an der Haltestelle "Hugo-Bürkner-Straße" aussteigen wollte, passierte es. Der korpulente Mann stieß gegen den leeren Kinderwagen der Frau, sodass dieser fast umkippte.



Die 35-Jährige sprach den Rüpel daraufhin an. Der sah offenbar Rot, schlug wütend sein Opfer verletzte es leicht. Zum Glück kam der Angegriffenen ein englischsprachiges Pärchen zu Hilfe, das den Mann aus der Bahn drängte.

Polizei Dresden startet Zeugenaufruf So sah der Täter laut der Polizeidirektion Dresden aus:



etwa 1,70 Meter groß

ungefähr 50 Jahre alt

kurz geschorene Haare

korpulente Gestalt

Bartstoppeln

Brille

graues Shirt

beigefarbene, kurze Hose

schwarzer Rucksack

ungepflegter Eindruck

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Angreifer machen können. Insbesondere das englischsprachige Paar wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351-4832233 entgegen.

