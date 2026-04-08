Mann schlägt wahllos zwei Frauen an Haltestelle: Polizei sucht Zeugen
Dresden - In Strehlen hat ein 46-Jähriger zwei Frauen geschlagen. Die Polizei bittet die beiden Geschädigten, sich zu melden.
Die zwei älteren Damen standen am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Lockwitzer Straße an der Haltestelle "Wasaplatz" und warteten auf Bus und Bahn.
Plötzlich schlug der Mann offensichtlich wahllos auf die beiden ein, die anschließend in öffentliche Verkehrsmittel einstiegen und davonfuhren.
Alarmierte Polizeibeamte konnten den 46-Jährigen wenig später ausfindig machen und ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen ihn.
Ob und wie schwer die Frauen durch die Schläge verletzt worden sind, ist nicht bekannt.
Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Geschehen, insbesondere zu den geschädigten Frauen, bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33.
Für die Ermittlungen sei es vor allem wichtig, dass sich die beiden geschlagenen Frauen melden.
Titelfoto: Petra Hornig