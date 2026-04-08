Mann schlägt wahllos zwei Frauen an Haltestelle: Polizei sucht Zeugen

Dresden - In Strehlen hat ein 46-Jähriger zwei Frauen geschlagen. Die Polizei bittet die beiden Geschädigten, sich zu melden.

An der Haltestelle "Wasaplatz" sind die zwei Frauen von dem Mann attackiert worden. (Archivfoto) © Petra Hornig

Die zwei älteren Damen standen am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Lockwitzer Straße an der Haltestelle "Wasaplatz" und warteten auf Bus und Bahn.

Plötzlich schlug der Mann offensichtlich wahllos auf die beiden ein, die anschließend in öffentliche Verkehrsmittel einstiegen und davonfuhren.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den 46-Jährigen wenig später ausfindig machen und ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen ihn.

Ob und wie schwer die Frauen durch die Schläge verletzt worden sind, ist nicht bekannt.