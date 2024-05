22.05.2024 13:32 Mann wird beim Schnaps-Klau erwischt und bespuckt Polizisten

Am Dienstag mussten Polizisten am Bahnhof Neustadt in Dresden einen Ladendieb vorläufig festnehmen. Dieser weigerte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Von Calvin Schröder

Dresden - Erst steckte er die Flaschen in seinen Rucksack. Nachdem er erwischt wurde, wollte er sein Diebesgut auch noch behalten. Mit diesem Ladendieb hatten es die Polizei am Bahnhof Neustadt nicht leicht. Am Bahnhof Neustadt steckte der Täter Schnapsflaschen in seinen Rucksack. (Symbolbild) © Holm Helis Am Dienstagnachmittag mussten Bundespolizisten gegen 17.45 Uhr in Dresden einen Mann vorläufig festnehmen, nachdem dieser in einem Geschäft klauen wollte. Mitarbeiter hatten gesehen, wie der 31-jährige zwei Flaschen Schnaps und fünf Dosen in seinen Rucksack steckte. Er weigerte sich den Anweisungen der Beamten nachzukommen und bedrohte sie dabei. Nach Abschluss der Untersuchung wollte er das Geklaute nicht weggeben und wurde erneut ausfällig. Dresden Crime Beim letzten Heimspiel von Dynamo: Mehrere Verletzte durch Pyrotechnik Er beleidigte die Polizisten und trat gegen eine Tür. Draußen angekommen bekam dann ein Dienstfahrzeug ebenfalls einen Tritt ab und ein Polizist wurde von ihm angespuckt, bevor der Mann anfing, wild um sich zu schlagen. Gegen den Deutschen wird jetzt in mehreren Verfahren, wegen des Verdachts des Diebstahls, der Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

