Ans Bett gefesselt und Matratze angezündet: Anklage gegen 26-Jährigen erhoben!

Der 26-Jährige hatte sich an sein Bett gefesselt. © Bildmontage: Roland Halkasch, privat

Der 26-Jährige soll sich am 16. November vergangenen Jahres mittels einer Handschelle an sein Bett in seiner Wohnung an der Gabelsberger Straße angekettet und anschließend die Matratze angezündet haben.

Nachdem der Brand sich ausgebreitet hatte, flüchtete der Mann samt Bettgestell zunächst auf den Balkon der Wohnung im dritten Obergeschoss und von dort aus wegen der starken Hitzeentwicklung auf den Balkon der darunterliegenden Wohnung. Dort traf ihn die Feuerwehr an, die ihn schließlich vom Bett trennen konnte.

Vor den von der Feuerwehr hinzugerufenen Polizeibeamten behauptete der Tunesier, dass seine ehemalige Partnerin ihn ans Bett gekettet und die Matratze angezündet haben soll.

Daraufhin wurde nur einen Tag später Haftbefehl gegen die damals 19-Jährige erlassen und vollstreckt.