Massenanfall an Verletzten gemeldet: Fast 100 Kräfte eilen wegen Reizgas-Attacke zu Dresdner Kneipe

Dresden - Großeinsatz in Dresden-Gorbitz ! Am Donnerstagabend sind zahlreiche Rettungskräfte zum "Heinz Café, Pub und Bar" auf die Harry-Dember-Straße alarmiert worden.

Am Donnerstagabend wurde in einer Gorbitzer Kneipe Reizgas versprüht. © Roland Halkasch

Gegen 20.10 Uhr hatten zwei noch Unbekannte Reizgas oder Pfefferspray in der Kneipe versprüht, wie ein Sprecher der Dresdner Polizei kurz nach dem Vorfall gegenüber TAG24 erklärte.

Mehrere Personen klagten daraufhin über Atemnot sowie Reizungen der Augen und Atemwege. "Aufgrund der initial gemeldeten Anzahl von über zehn Betroffenen löste die Leitstelle einen MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten) aus", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).

Beim Eintreffen der Kameraden sei die Lage durch die Polizei bereits gesichert gewesen. "Der reizgasartige Stoff war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr identifizierbar und messtechnisch nicht nachweisbar", so Klahre weiter.

Insgesamt seien vor Ort fünf Menschen als verletzt eingestuft und rettungsdienstlich versorgt worden. "Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, die übrigen Betroffenen ambulant versorgt."