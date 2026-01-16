Massenanfall an Verletzten gemeldet: Fast 100 Kräfte eilen wegen Reizgas-Attacke zu Dresdner Kneipe
Dresden - Großeinsatz in Dresden-Gorbitz! Am Donnerstagabend sind zahlreiche Rettungskräfte zum "Heinz Café, Pub und Bar" auf die Harry-Dember-Straße alarmiert worden.
Gegen 20.10 Uhr hatten zwei noch Unbekannte Reizgas oder Pfefferspray in der Kneipe versprüht, wie ein Sprecher der Dresdner Polizei kurz nach dem Vorfall gegenüber TAG24 erklärte.
Mehrere Personen klagten daraufhin über Atemnot sowie Reizungen der Augen und Atemwege. "Aufgrund der initial gemeldeten Anzahl von über zehn Betroffenen löste die Leitstelle einen MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten) aus", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).
Beim Eintreffen der Kameraden sei die Lage durch die Polizei bereits gesichert gewesen. "Der reizgasartige Stoff war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr identifizierbar und messtechnisch nicht nachweisbar", so Klahre weiter.
Insgesamt seien vor Ort fünf Menschen als verletzt eingestuft und rettungsdienstlich versorgt worden. "Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, die übrigen Betroffenen ambulant versorgt."
Rund 90 Einsatzkräfte vor Ort beteiligt
Sehr zur Verwunderung der Polizei wollte keiner der Geschädigten mit den Beamten reden. Warum, ist noch unklar: "Das entzieht sich unserer Kenntnis", so der Sprecher.
Durch die Feuerwehr wurde das Lokal kontrolliert, wobei es keine Feststellung weiterer Reizwirkungen gab.
Insgesamt rund 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Stadtteilfeuerwehren Wilschdorf und Weixdorf sowie mehrerer Rettungswachen waren gefordert.
Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.
Erstmeldung vom 15. Januar, 22.13 Uhr. Letzte Aktualisierung am 16. Januar, 8.37 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch