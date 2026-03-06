Streifenwagen kollidieren in Dresden: Vier verletzte Polizisten nach wilder Verfolgungsfahrt!

Dresden - Rasante Verfolgungsjagd durch Dresden : In der Friedrichstadt kollidierten zwei Streifenwagen miteinander. Das Resultat: vier verletzte Beamte.

Die beiden Polizeiautos wurden schwer in Mitleidenschaft gerissen. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Donnerstagabend, etwa gegen 20 Uhr, zu einem mutmaßlichen Fahrzeugdiebstahl. An der Ballsporthalle im Ostragelände hatten zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren einen Mercedes-Benz Viano gestohlen.

Die beiden gelangten auf noch unbekannte Weise an den Autoschlüssel des Mercedes. Sie fanden das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Weißeritzstraße und fuhren auf der Magdeburger Straße in Richtung Bremer Straße davon.

Da der Diebstahl rechtzeitig bemerkt wurde, kam es zu einer rasanten Verfolgungsfahrt durch die Dresdner Friedrichstadt. Während des Einsatzes kollidierten auf der Friedrichstraße vor dem Krankenhaus jedoch zwei Streifenwagen miteinander.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden vier Polizisten im Alter von 23, 24, 32 und 40 Jahren leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Diebe touchierten zunächst einen Audi A3, fuhren anschließend auf einen VW Polo auf und flohen weiter. Beim Überholen eines Citroën Berlingo auf der Magdeburger Straße streiften sie diesen.