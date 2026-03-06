Streifenwagen kollidieren in Dresden: Vier verletzte Polizisten nach wilder Verfolgungsfahrt!
Dresden - Rasante Verfolgungsjagd durch Dresden: In der Friedrichstadt kollidierten zwei Streifenwagen miteinander. Das Resultat: vier verletzte Beamte.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Donnerstagabend, etwa gegen 20 Uhr, zu einem mutmaßlichen Fahrzeugdiebstahl. An der Ballsporthalle im Ostragelände hatten zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren einen Mercedes-Benz Viano gestohlen.
Die beiden gelangten auf noch unbekannte Weise an den Autoschlüssel des Mercedes. Sie fanden das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Weißeritzstraße und fuhren auf der Magdeburger Straße in Richtung Bremer Straße davon.
Da der Diebstahl rechtzeitig bemerkt wurde, kam es zu einer rasanten Verfolgungsfahrt durch die Dresdner Friedrichstadt. Während des Einsatzes kollidierten auf der Friedrichstraße vor dem Krankenhaus jedoch zwei Streifenwagen miteinander.
Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden vier Polizisten im Alter von 23, 24, 32 und 40 Jahren leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Diebe touchierten zunächst einen Audi A3, fuhren anschließend auf einen VW Polo auf und flohen weiter. Beim Überholen eines Citroën Berlingo auf der Magdeburger Straße streiften sie diesen.
Diebe verursachen mehrere Unfälle
Als die Flüchtigen im weiteren Verlauf von der Menageriestraße auf die Wachsbleichstraße abbogen, verloren sie die Kontrolle über den Wagen und kollidierten mit vier geparkten Autos. Sie beschädigten dabei einen Kia ProCeed, einen Ford B-Max, einen VW Golf sowie ein Fiat-Wohnmobil. Der Mercedes war danach nicht mehr fahrbereit, und die Männer flohen zu Fuß.
Am Mercedes-Kleinbus entstand Totalschaden. Auch die Streifenwagen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 70.000 Euro.
Alarmierte Polizisten stellten die Tatverdächtigen schließlich und nahmen sie fest. Beide standen mit über zwei Promille unter dem Einfluss von Alkohol, zudem zeigten Drogentests den Einfluss von Cannabis an.
Sie waren weiterhin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen die beiden litauischen Staatsbürger wird nun wegen des Diebstahls, wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen der Unfallfluchten sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.
Bei den Ermittlungen wird auch geklärt, wer von beiden am Steuer des Mercedes saß.
Titelfoto: Roland Halkasch