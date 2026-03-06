LKA ermittelt gegen Klimakleber wegen Anschlägen auf Hochsitze

Dresden - Anfang 2024 herrschte Alarmstimmung bei "Landesjagdverband Sachsen" (LJV): Im Raum Coswig und Moritzburg wurden zahlreiche Hochsitze zerstört oder beschmiert. Kurz darauf tauchte ein Bekennnerschreiben mit Bezug zur "Animal Liberation Front" (ALF) auf, das Landeskriminalamt (LKA) ermittelte. Nun kam es zu ersten Razzien gegen eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung, die wohl der "Letzten Generation" entsprungen ist.

Die Einsatzkräfte rückten in Wohnungen in Dresden, Leipzig und Halle (Saale) an. © xcitepress/Finn Becker

Im Jahr 2024 tauchte das Bekennerschreiben zu den ersten Aktionen auf.

Man sei eine lose organisierte Gruppe, die sich den Werten der ALF verbunden fühle: "der moritzburger wald steht in einer langen tradition der jagd in ihren unterschiedlichsten formen und dies wurde mit dem bau des jagdschlosses 1542 zementiert", heißt es in konsequenter Kleinschreibung dort.

"die angriffe auf die jagdsitze im moritzburger wald sind vielleicht nur ein tropfen auf den heißen stein, sie verhindern jedoch aktiv das weitere töten von tieren."

In der Folge warnte der LJV seine Mitglieder, die Hochsitze vorm Betreten lieber zu kontrollieren. Zwei Jahre später griff das LKA zu, durchsuchte am Mittwoch und am Freitag Wohnungen in Dresden, Leipzig und Halle.