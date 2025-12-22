Massenschlägereien in Dresden: Männergruppen gehen in Altstadt und Neustadt aufeinander los
Dresden - Massenschlägereien in Dresden! Am Samstag gingen an gleich zwei verschiedenen Orten zahlreiche Männer aufeinander los. Dabei gab es auch Verletzte. Die Polizei stellte zudem mehrere Tatverdächtige.
Gegen 19.55 Uhr prügelte sich auf der Prager Straße plötzlich eine Gruppe von bis zu 20 Männern. Dabei flogen nicht nur Fäuste, sondern auch Glasflaschen.
Drei verletzte russische Staatsangehörige im Alter von 23 und 24 Jahren wurden vor Ort von den alarmierten Polizeikräften festgestellt und ambulant medizinisch versorgt.
Erste Ermittlungen führte die Polizei zu einem 18-jährigen Syrer und einem Libanesen (17), die als Tatverdächtige gelten.
Warum die Männer aufeinander losgegangen waren, ist noch unklar.
Wenig später musste die Polizei zum Albertplatz in der Neustadt eilen: Zeugen meldeten gegen 21.20 Uhr eine Schlägerei, an der sich bis zu zehn junge Männer beteiligt hatten.
Schlägerei in der Neustadt fordert mindestens 3 Verletzte
Vor Ort wurden zwei verletzte Syrer (27 und 31) und ein 24-jähriger Staatenloser angetroffen. Letzterer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bevor man ihn dort medizinisch versorgen konnte, verließ er die Klinik allerdings aus noch nicht bekannten Gründen.
Im Vorfall gelten ein 16-jähriger Syrer sowie drei weitere syrische Staatsangehörige (16 bis 19 Jahre) als tatverdächtig.
Auch in diesem Fall müssen die Hintergründe zur Schlägerei noch ermittelt werden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa