Massenschlägereien in Dresden: Männergruppen gehen in Altstadt und Neustadt aufeinander los

Dresden - Massenschlägereien in Dresden ! Am Samstag gingen an gleich zwei verschiedenen Orten zahlreiche Männer aufeinander los. Dabei gab es auch Verletzte. Die Polizei stellte zudem mehrere Tatverdächtige.

Auch an der Prager Straße gingen mehrere Personen aufeinander los. (Archibild) © Robert Michael/dpa

Gegen 19.55 Uhr prügelte sich auf der Prager Straße plötzlich eine Gruppe von bis zu 20 Männern. Dabei flogen nicht nur Fäuste, sondern auch Glasflaschen.

Drei verletzte russische Staatsangehörige im Alter von 23 und 24 Jahren wurden vor Ort von den alarmierten Polizeikräften festgestellt und ambulant medizinisch versorgt.

Erste Ermittlungen führte die Polizei zu einem 18-jährigen Syrer und einem Libanesen (17), die als Tatverdächtige gelten.

Warum die Männer aufeinander losgegangen waren, ist noch unklar.

Wenig später musste die Polizei zum Albertplatz in der Neustadt eilen: Zeugen meldeten gegen 21.20 Uhr eine Schlägerei, an der sich bis zu zehn junge Männer beteiligt hatten.