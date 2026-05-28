Messerattacke am Lennéplatz! Zwei Verletzte im Krankenhaus, Polizei sucht nach Tatwaffe

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Am Mittwoch ist es am Lennéplatz, an der südwestlichen Ecke des Großen Gartens, offenbar zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen.

Von Eric Hofmann

Dresden - Messer-Alarm am Großen Garten! Zwei Afghanen sind am Mittwochvormittag in Streit geraten, dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Nun liegen beide im Krankenhaus, die Kripo ermittelt zu den Hintergründen.

Am Lennéplatz in Dresden ist es am Mittwochvormittag zu einem blutigen Streit gekommen.
Am Lennéplatz in Dresden ist es am Mittwochvormittag zu einem blutigen Streit gekommen.  © xcitepress

Plötzlich herrschte Aufregung bei der Polizei: Gegen 9.25 Uhr erschien ein Mann (36) mit leichten Schnittverletzungen im Polizeirevier, berichtete von einer Messerstecherei mit einem Bekannten (29).

Sofort rückte die Polizei aus und fand besagten Mann mit schweren Stichverletzungen im Bauch- und Halsbereich zwischen Lennéplatz und -straße.

Sofort wurde er ins Krankenhaus gebracht, auch der Jüngere wurde zur Behandlung erstmal in die Klinik gebracht.

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Zeitgleich sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab, machte sich unter anderem mit einem Spürhund auf die Suche nach der Tatwaffe, durchkämmte dabei unter anderem Blüherpark und Großen Garten. Bislang konnte jedoch kein Messer gefunden werden.

Nach der Messerstecherei nahm die Polizei sofort die Ermittlungen auf.
Nach der Messerstecherei nahm die Polizei sofort die Ermittlungen auf.  © Lucas Friedenhain/xcitePress
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Die Polizei sperrte den Tatort am Großen Garten ab.
Die Polizei sperrte den Tatort am Großen Garten ab.  © xcitepress
Ein Spürhund sollte das Messer finden.
Ein Spürhund sollte das Messer finden.  © Ove Landgraf
Die Polizei suchte auch in den Mülleimern nach der Tatwaffe.
Die Polizei suchte auch in den Mülleimern nach der Tatwaffe.  © Lucas Friedenhain/xcitePress

Nun laufen die Ermittlungen, aus welchem Grund es zu dem Konflikt der beiden gekommen war, aber auch wer letztendlich das Messer ins Spiel gebracht hat. Ob die Staatsanwaltschaft für einen der beiden einen Haftbefehl beantragen will, soll sich erst am Donnerstag entscheiden.

Erstmeldung vom 27. Mai 2026, 11.03 Uhr; letzte Aktualisierung 15.39 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Lucas Friedenhain/xcitePress / Ove Landgraf

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