Messerattacke am Lennéplatz! Zwei Verletzte im Krankenhaus, Polizei sucht nach Tatwaffe

Dresden - Messer-Alarm am Großen Garten! Zwei Afghanen sind am Mittwochvormittag in Streit geraten, dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Nun liegen beide im Krankenhaus, die Kripo ermittelt zu den Hintergründen.

Am Lennéplatz in Dresden ist es am Mittwochvormittag zu einem blutigen Streit gekommen. © xcitepress

Plötzlich herrschte Aufregung bei der Polizei: Gegen 9.25 Uhr erschien ein Mann (36) mit leichten Schnittverletzungen im Polizeirevier, berichtete von einer Messerstecherei mit einem Bekannten (29).

Sofort rückte die Polizei aus und fand besagten Mann mit schweren Stichverletzungen im Bauch- und Halsbereich zwischen Lennéplatz und -straße.

Sofort wurde er ins Krankenhaus gebracht, auch der Jüngere wurde zur Behandlung erstmal in die Klinik gebracht.

Zeitgleich sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab, machte sich unter anderem mit einem Spürhund auf die Suche nach der Tatwaffe, durchkämmte dabei unter anderem Blüherpark und Großen Garten. Bislang konnte jedoch kein Messer gefunden werden.