Messerattacke am Lennéplatz! Verletzter im Krankenhaus, Mann in Gewahrsam

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Am Mittwoch ist es am Lennéplatz, an der südwestlichen Ecke des Großen Gartens, offenbar zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen.

Von Eric Hofmann

Dresden - Blutiger Vormittag in der Innenstadt! Gegen 9.30 Uhr kam es am Lennéplatz zu einer Messerstecherei, zwei Männer wurden dabei verletzt. Es gab auch eine Festnahme.

Am Lennéplatz in Dresden ist es am Mittwochvormittag zu einem blutigen Streit gekommen.
Am Lennéplatz in Dresden ist es am Mittwochvormittag zu einem blutigen Streit gekommen.  © xcitepress

"Ersten Erkenntnissen nach sind zwei Bekannte miteinander in Streit geraten", sagt eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. "Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein."

Beide Männer konnte die Polizei antreffen: "Eine befindet sich im Krankenhaus", so die Sprecherin. "Der andere unter ärztlicher Aufsicht in Polizeigewahrsam."

Die Polizei sperrte den Tatort am Großen Garten ab.
Die Polizei sperrte den Tatort am Großen Garten ab.  © xcitepress
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Zu den Hintergründen und den Personalien der Beteiligten liegen der Polizei zurzeit noch keine Informationen vor.

Lediglich zwei Männer konnten bestätigt werden. Flüchtig sei keiner mehr. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: xcitepress

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