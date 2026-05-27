Messerattacke am Lennéplatz! Verletzter im Krankenhaus, Mann in Gewahrsam
Dresden - Blutiger Vormittag in der Innenstadt! Gegen 9.30 Uhr kam es am Lennéplatz zu einer Messerstecherei, zwei Männer wurden dabei verletzt. Es gab auch eine Festnahme.
"Ersten Erkenntnissen nach sind zwei Bekannte miteinander in Streit geraten", sagt eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. "Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein."
Beide Männer konnte die Polizei antreffen: "Eine befindet sich im Krankenhaus", so die Sprecherin. "Der andere unter ärztlicher Aufsicht in Polizeigewahrsam."
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Zu den Hintergründen und den Personalien der Beteiligten liegen der Polizei zurzeit noch keine Informationen vor.
Lediglich zwei Männer konnten bestätigt werden. Flüchtig sei keiner mehr. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: xcitepress