Diebe bringen geklaute Tiere ins "Haus der Natur" zurück, aber nicht alle ...

Dresden - Einbrecher drangen am Pfingstwochenende in das "Haus der Natur" am Dresdner Trinitatisfriedhof ein, zerstörten Terrarien, töteten eine Vogelspinne und ließen exotische Tiere mitgehen. Nun brachten die reuigen Diebe einen Teil der geklauten Beute zurück.

Die "Veränderliche Königsnattern" wurden wieder zurückgebracht. (Archivbild) © NAJU Dresden

In der vergangenen Nacht wurden vier zuvor gestohlene Tiere in die Kinder- und Jugendeinrichtung zurückgebracht und dort anonym abgestellt, teilte eine Sprecherin vom "Haus der Natur" am Mittwochabend mit.

Dabei handelte es sich um jeweils zwei Jungtiere der Veränderlichen Königsnattern und zwei junge Rote Königsnattern.

Die kleinen Schlangen wurden am Mittwochmorgen entdeckt, sie befanden sich in einer Transportbox, in die schon Regenwasser gelaufen war.

Die Tiere wurden sofort versorgt und gewärmt.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über die Rückkehr erleichtert und hoffen nun, dass die Schlangen den unfreiwillige "Ausflug" sowie den damit verbundenen Stress und die Kälte gut wegstecken.