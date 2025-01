Neu gekauft, frisch beklebt: Dresdner Fußballer fahnden nach ihrem Mannschaftsbus

Dresden - Gleich doppelt bitter für den Verein: Vergangene Woche stahlen Diebe der Spielvereinigung Dresden-Löbtau den Mannschaftsbus. Damit fehlen nicht nur ein wichtiges Transportmittel, sondern mit viel Pech auch wichtige Einnahmen. Dabei geht der Schaden schon jetzt in die Höhe.

Dieser auffällige Mannschaftsbus der SpVgg Löbtau verschwand zuletzt über Nacht. © privat

Endlich der eigene Bus: Erst vergangenes Jahr kaufte der Verein das Gefährt, suchte mühsam Sponsoren.

"Ende letzten Jahres hatten wir ihn dann beklebt bekommen", sagt Innenverteidiger Max Küttner (39) gegenüber TAG24. "Einen Monat später war er weg."

Küttner kümmert sich beim Verein auch um die Sponsoren, hatte den Bus am 16. Januar nach Hause in die Ockerwitzer Straße mitgenommen, um mit dem frisch beklebten Fahrzeug am nächsten Tag zu einem Sponsor zu fahren.

"Als ich die Kinder gegen 7.30 Uhr wegbringen wollte, war er nicht mehr da", so der Fußballer. "Man fällt aus allen Wolken. Man hat da ein Jahr viel Zeit und Herz investiert."