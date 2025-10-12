Neustadt-Einsatz: Polizeibekannter Teenager (15) zeigt vor Gericht Stinkefinger

Dresden - In der Nacht zu Samstag war die Polizei mal wieder in Dresdens Szene-Viertel gefragt. Die Bilanz zum Schichtwechsel: gleich drei Festnahmen in der Neustadt.

Die Gegend rund um den Albertplatz zählt laut Polizei zu einem der Kriminalitätsbrennpunkte in Dresden. © Thomas Türpe

Gegen 4.20 Uhr spielte sich einer der Einsätze am eher sparsam beleuchteten Albertplatz in der Inneren Neustadt ab. Bei der Polizei ist der Bereich als "herausragender Kriminalitätsschwerpunkt" gelistet.

Dort sei ein 19-Jähriger, nichts Böses ahnend, von drei ihm unbekannten Männern angesprochen worden, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann wurde bedroht und ausgeraubt. Die Täter ließen sein Portemonnaie sowie eine Geldkarte mitgehen, traten danach die Flucht an.

Hier konnte die Polizei zwei Syrer (15, 18) stellen. War der Jüngere wegen anderer Delikte bekannt und wanderte in U-Haft, setzte ein Richter den Haftbefehl gegen den Älteren außer Vollzug.