Neustadt-Einsatz: Polizeibekannter Teenager (15) zeigt vor Gericht Stinkefinger
Dresden - In der Nacht zu Samstag war die Polizei mal wieder in Dresdens Szene-Viertel gefragt. Die Bilanz zum Schichtwechsel: gleich drei Festnahmen in der Neustadt.
Gegen 4.20 Uhr spielte sich einer der Einsätze am eher sparsam beleuchteten Albertplatz in der Inneren Neustadt ab. Bei der Polizei ist der Bereich als "herausragender Kriminalitätsschwerpunkt" gelistet.
Dort sei ein 19-Jähriger, nichts Böses ahnend, von drei ihm unbekannten Männern angesprochen worden, wie die Polizei mitteilte.
Der junge Mann wurde bedroht und ausgeraubt. Die Täter ließen sein Portemonnaie sowie eine Geldkarte mitgehen, traten danach die Flucht an.
Hier konnte die Polizei zwei Syrer (15, 18) stellen. War der Jüngere wegen anderer Delikte bekannt und wanderte in U-Haft, setzte ein Richter den Haftbefehl gegen den Älteren außer Vollzug.
Polizei nimmt zwei weitere Tatverdächtige in der Inneren Neustadt fest
Wenige Stunden zuvor, gegen 1.40 Uhr, wurden drei junge Männer (alle 21 Jahre alt) von zwei Unbekannten angesprochen.
Unvermittelt habe einer der beiden nach einer Bauchtasche des Trios gegriffen, diese an sich gerissen und sich danach mit seinem Kumpanen vom Acker gemacht.
Die Dreiergruppe wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen, folgte den Räubern, schaffte es, sie einzuholen und forderte die geklaute Bauchtasche zurück. Es kam zum Handgemenge. Einer der Täter schaffte es dabei noch, 50 Euro aus der Tasche zu ziehen und flüchtete erneut.
Die alarmierte Polizei hielt nach der Tat im Umfeld des Alaunplatzes die Augen offen und konnte am Ende einen 17 Jahre alten Slowaken vorläufig festnehmen. Der zweite Täter konnte noch nicht gefasst werden.
Erstmeldung 12.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.19 Uhr.
