Aufgepasst auf dem Weihnachtsmarkt: Diebe schlagen gleich mehrfach zu

Dresden - Dreiste Diebe haben rund um die Weihnachtsmärkte in der Dresdner Innenstadt am Mittwoch gleich mehrfach zugeschlagen. Die Polizei warnt.

Im Gedränge des Striezelmarkts machen Diebe Jagd auf die Geldbörsen der Besucher. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Die Portemonnaies von insgesamt sieben Weihnachtsmarktbesuchern wurden allein am Mittwoch gestohlen, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Bisher unbekannte Täter erleichterten etwa eine Frau (63) um 200 Euro sowie um mehrere persönliche Ausweisdokumente aus ihrem Rucksack. Auf ähnliche Weise langten die Langfinger noch vier weitere Male zu und ergaunerten sich Geldbörse und Dokumente.

Auch vor der einer Umhängetasche machten die Kriminellen nicht halt, wie zwei Männer (72 und 74) am eigenen Leib erfahren mussten. Beiden wurde ihr Portemonnaie gestohlen.

Die jüngsten Vorfälle nimmt die Dresdner Polizei dabei zum Anlass, um Besucher von Striezelmarkt und Co. vor Taschendieben zu warnen.