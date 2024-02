Polizeieinsatz am Albertplatz: Mann fuchtelt mit Messer herum

Dresden - Alarm am Albertplatz!

Der Messer-Mann konnte vor Ort von der Polizei gestellt werden. © Maximilian Lokat

Gegen 10.46 Uhr riefen gleich zwei Passanten die Polizei in die Neustadt: Ein Mann im Trainingsanzug soll dort mit einem Messer an der Haltestelle in der Bautzner Straße herumlaufen und auf Verkehrsschilder einstechen.

"Wir haben zwei Streifen dort hingeschickt", so Polizeisprecher Lukas Reumund (46).

Schilderungen von Zeugen zufolge soll der Verdächtige auch Passanten bedroht, aber niemanden verletzt haben.

Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest wurde noch vor Ort durchgeführt.