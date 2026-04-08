Polizeieinsatz am Bahnhof Neustadt: Randalierer tickt in Lidl aus

Dresden - Am Dienstag hatte die Bundespolizei an gleich zwei Dresdner Bahnhöfen alle Hände voll zu tun: Innerhalb weniger Stunden klickten zweimal die Handschellen - beide Male nicht ohne erheblichen Widerstand.

Am Bahnhof Neustadt musste die Polizei einen Randalierer stoppen. (Archivbild) © privat

Gegen 10.10 Uhr löste ein Randalierer im Neustädter Bahnhof einen Polizeieinsatz aus, nachdem die Situation im dort befindlichen Lidl eskaliert war. Der 36-jährige Eritreer klaute Waren und konsumierte unbezahlte Getränke. Als Mitarbeiter ihn stoppen wollten, warf er mutwillig Weinregale um.

Selbst die Anwesenheit der alarmierten Polizisten hinderte ihn nicht daran, weitere Weinflaschen zu zerstören. Beim Abführen leistete er zudem "erheblichen Widerstand" gegen die Einsatzkräfte.

Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Filiale im Bahnhof Neustadt darf er ab jetzt zwei Jahre lang nicht mehr betreten.

Am Abend sorgte ein 39-jähriger Mann bei der Bundespolizei für Ärger. Der Pole war zuvor von Görlitz nach Dresden in einem Regional-Express unterwegs gewesen - ohne Ticket und stark betrunken.

Bei der Ankunft im Hauptbahnhof wehrte er sich stark gegen die Beamten, um die polizeilichen Maßnahmen zu verhindern.