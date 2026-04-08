Vandalen wüten gegen Mobi-Bikes in Dresden
Dresden - Wer macht denn so was? Immer wieder werden Mobi-Bikes mutwillig beschädigt und am Japanischen Palais "entsorgt".
Böswillig demoliert liegen sechs der schwarz-gelben Vehikel Rad an Rad neben der Sandstein-Brüstung des Milchpavillons, sind fahruntüchtig.
Der Vandalismus-Vorfall ist gut zwei Wochen alt, doch längst kein Einzelfall. Weitere Aufnahmen zeigen ähnliche Vorfälle.
So sehe es hier an Wochenenden regelmäßig aus, schreibt ein Dresdner der Morgenpost verärgert. Auch am Dienstag lag ein Mobi-Bike mit verbogenem Hinterrad und zerstörtem Lenker vorm Pavillon herum.
Die DVB bestätigen wiederholte Schäden, wobei ein Fall zu Himmelfahrt 2025 "besonders ins Auge fiel", so ein Sprecher.
Man sei darum bedauerlicherweise mit Betreiber "nextbike" in Gesprächen, um die virtuelle Station am Glockenspiel-Pavillon zu verlegen, beziehungsweise den Standort ganz aufzugeben. In der Regel habe man mit Vandalismus an den Mobi-Bikes aber keine so großen Probleme.
Titelfoto: Stefan Ulmen