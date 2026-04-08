Vandalen wüten gegen Mobi-Bikes in Dresden

Dresden - Wer macht denn so was? Immer wieder werden Mobi-Bikes mutwillig beschädigt und am Japanischen Palais "entsorgt".

Kein Einzelfall: So sah es am Milchpavillon (nahe Japanischem Palais) vor gut zwei Wochen aus. © Stefan Ulmen

Böswillig demoliert liegen sechs der schwarz-gelben Vehikel Rad an Rad neben der Sandstein-Brüstung des Milchpavillons, sind fahruntüchtig.

Der Vandalismus-Vorfall ist gut zwei Wochen alt, doch längst kein Einzelfall. Weitere Aufnahmen zeigen ähnliche Vorfälle.

So sehe es hier an Wochenenden regelmäßig aus, schreibt ein Dresdner der Morgenpost verärgert. Auch am Dienstag lag ein Mobi-Bike mit verbogenem Hinterrad und zerstörtem Lenker vorm Pavillon herum.

Die DVB bestätigen wiederholte Schäden, wobei ein Fall zu Himmelfahrt 2025 "besonders ins Auge fiel", so ein Sprecher.