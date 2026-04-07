Polizeieinsatz nach Schüssen in Prohlis: Was war da los?

Dresden - Am Ostermontag fielen im Dresdner Stadtteil Prohlis plötzlich Schüsse. Die Polizei war mit mehr als einem Dutzend Beamten vor Ort im Einsatz.

Am Ostermontag fielen an der Herzberger Straße plötzlich Schüsse. (Archivfoto) © Petra Hornig

Gegen 17 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass ein Mann mit einer Pistole von einem Balkon an der Herzberger Straße geschossen hatte.

Daraufhin sicherten 20 Einsatzkräfte das Haus ab. Ein 51-jähriger russischer Staatsbürger wurde anschließend in seiner Wohnung gestellt.

Dort fanden die Beamten dann eine Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde, um weitere Störungen zu unterbinden.

Ein Test ergab, dass der Russe unter 2,7 Promille stand.