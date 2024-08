Randale und Hitlergruß am Wahlkampfstand in Gorbitz: 28-Jähriger verurteilt

Dresden - Nach einem Vorfall an einem Wahlkampfstand der CDU im Dresdner Stadtteil Gorbitz wurde der 28-jährige Beschuldigte jetzt im beschleunigten Verfahren verurteilt.

Am Amalie-Dietrich-Platz in Dresden kam es am Donnerstag zu einem Vorfall, bei dem ein Mann an einem CDU-Stand den Hitlergruß gezeigt hat. (Archivbild) © imago/Sven Ellger

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte, soll der Deutsche am gestrigen Donnerstag gegen 18.25 Uhr zu einem Wahlkampfstand der CDU am Amalie-Dietrich-Platz gelaufen sein und dort gepöbelt haben.

Der 28-Jährige habe Werbematerial auf den Boden geworfen und eine 36-jährige Frau, die als Wahlkampfhelferin am Stand tätig war, beleidigt.

Anschließend soll sich der Beschuldigte vor dem CDU-Stand aufgebaut und gleich dreimal die Worte "Heil Hitler" skandiert haben. Auch der Hitlergruß wurde dabei von ihm gezeigt.

Der 28-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen.

Während der Tat stand er unter Alkoholeinfluss.