Wegen Kopftuch: Dresdner Seniorin sieht rot

Dresden - Rassistischer Angriff in der Dresdner Südvorstadt!

Einem Mädchen wurde in Dresden ihr Kopftuch heruntergerissen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

An der Hohen Straße wurden am Freitagmorgen zwei junge Mädchen (beide 14) von einer 81-Jährigen beleidigt, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte.

Anschließend wurde die Seniorin handgreiflich und riss einer der Jugendlichen ihr Kopftuch herunter.

Die 14-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.