Wegen Kopftuch: Dresdner Seniorin sieht rot
Dresden - Rassistischer Angriff in der Dresdner Südvorstadt!
An der Hohen Straße wurden am Freitagmorgen zwei junge Mädchen (beide 14) von einer 81-Jährigen beleidigt, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte.
Anschließend wurde die Seniorin handgreiflich und riss einer der Jugendlichen ihr Kopftuch herunter.
Die 14-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.
Für die deutsche Angreiferin hat der Übergriff rechtliche Konsequenzen: Sie hat nun Anzeigen wegen Volksverhetzung und Körperverletzung am Hals.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa