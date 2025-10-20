 20.623

Wegen Kopftuch: Dresdner Seniorin sieht rot

In der Dresdner Südvorstadt hat eine Seniorin zwei Teenager attackiert.

Von Malte Kurtz

Dresden - Rassistischer Angriff in der Dresdner Südvorstadt!

Einem Mädchen wurde in Dresden ihr Kopftuch heruntergerissen. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

An der Hohen Straße wurden am Freitagmorgen zwei junge Mädchen (beide 14) von einer 81-Jährigen beleidigt, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte.

Anschließend wurde die Seniorin handgreiflich und riss einer der Jugendlichen ihr Kopftuch herunter.

Die 14-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Für die deutsche Angreiferin hat der Übergriff rechtliche Konsequenzen: Sie hat nun Anzeigen wegen Volksverhetzung und Körperverletzung am Hals.

