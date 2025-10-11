Gruppe beraubt Mann in Dresden und geht einkaufen

Dresden - Raubdelikt in der Dresdner Neustadt! Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Mann (30) mehreren Tätern zum Opfer gefallen.

Die Dresdner Polizei war wegen eines Raubes am frühen Donnerstagmorgen auf der Alaunstraße im Einsatz. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 30-Jährige gegen 4 Uhr auf der Alaunstraße plötzlich von etwa sechs Leuten umstellt und von einer Person sogar geschlagen.

Die bislang Unbekannten durchsuchten ihn und zogen ein Portemonnaie aus seiner Tasche. Anschließend traten sie die Flucht an.

Der Geschädigte blieb leicht verletzt zurück.

"Er konnte auf seinem Kontoauszug sehen, dass die Täter mit seiner erbeuteten EC-Karte Tabakwaren im Wert von rund 20 Euro kauften", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47) gegenüber TAG24.