Polizei nimmt 16-Jährigen nachts in Radebeul in Gewahrsam, dann eskaliert die Situation

Dresden/Radebeul - In der Nacht zum Donnerstag wurde in Radebeul ein Teenager (16) in Gewahrsam genommen. Kurz darauf eskalierte die Situation.

Am Haltepunkt "Radebeul Ost" musste die Bundespolizei einen Teenager (16) in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Zuvor waren die Beamten der Dresdner Bundespolizeiinspektion gegen 1.20 Uhr auf den 16-Jährigen in einem Aufzug am Haltepunkt "Radebeul Ost" aufmerksam geworden.

Als man den "desorientiert wirkenden" Jungen kontrollierte, fand man bei ihm gleich mehrere Portionen Cannabis und eine harzartige Substanz, bei der es sich laut Polizei wahrscheinlich um Betäubungsmittel handelte.

Weil der 16-Jährige jegliche Kooperation verweigerte, wiederholt seine Sachen zurückholen wollte und "massiv" Widerstand leistete, entschlossen sich die Beamten, ihn zu fixieren. Dabei wurden sie die ganze Zeit über von ihm beleidigt.

Als man ihn dann zum Dienstfahrzeug brachte, schlug der Teenager kurz vor dem Einsteigen plötzlich nach einem der Polizisten und traf ihn im Gesicht.