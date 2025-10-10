Polizei nimmt 16-Jährigen nachts in Radebeul in Gewahrsam, dann eskaliert die Situation
Dresden/Radebeul - In der Nacht zum Donnerstag wurde in Radebeul ein Teenager (16) in Gewahrsam genommen. Kurz darauf eskalierte die Situation.
Zuvor waren die Beamten der Dresdner Bundespolizeiinspektion gegen 1.20 Uhr auf den 16-Jährigen in einem Aufzug am Haltepunkt "Radebeul Ost" aufmerksam geworden.
Als man den "desorientiert wirkenden" Jungen kontrollierte, fand man bei ihm gleich mehrere Portionen Cannabis und eine harzartige Substanz, bei der es sich laut Polizei wahrscheinlich um Betäubungsmittel handelte.
Weil der 16-Jährige jegliche Kooperation verweigerte, wiederholt seine Sachen zurückholen wollte und "massiv" Widerstand leistete, entschlossen sich die Beamten, ihn zu fixieren. Dabei wurden sie die ganze Zeit über von ihm beleidigt.
Als man ihn dann zum Dienstfahrzeug brachte, schlug der Teenager kurz vor dem Einsteigen plötzlich nach einem der Polizisten und traf ihn im Gesicht.
Mehrere Ermittlungsverfahren gegen Teenager eingeleitet
Kurz nach 5 Uhr, nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der betrunkene 16-Jährige schließlich auf der Dienststelle seiner Mutter übergeben.
Gegen ihn wird jetzt wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa