Polizei nimmt betrunkene 15-Jährige in Gewahrsam, doch eine wehrt sich

Dresden - In der Nacht auf Freitag haben Bundespolizisten zwei betrunkene Mädchen am Bahnhof Mitte in Gewahrsam genommen.

Am Bahnhof Mitte wurden die betrunkenen Mädchen gestellt. (Archivbild) © Eric Münch

Am späten Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr wurden der Polizei zwei "mutmaßlich berauschte und orientierungslose" Jugendliche am Bahnhof Mitte gemeldet.

Eine Streife der Bundespolizei stellte kurz danach zwei 15-Jährige, die vor Ort von einer Gruppe junger Männer gestützt wurden.

Die Mädchen gaben an, dass sie Alkohol getrunken und Cannabis geraucht hätten.

Als die Polizisten die beiden in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich eine der Teenagerinnen und trat gegen das Bein eines Beamten.