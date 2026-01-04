 5.099

Revolver gezückt: Streit in Dresden endet mit großem Polizeieinsatz

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann (21) in Dresden mit einem Revolver bedroht.

Dresden - In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann (21) in Dresden mit einem Revolver bedroht.

Insgesamt 27 Polizeibeamte waren bis circa 6 Uhr im Einsatz. (Symbolfoto)
Insgesamt 27 Polizeibeamte waren bis circa 6 Uhr im Einsatz. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Gegen 23.50 Uhr brach zwischen einem 21-Jährigen und einem 22-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Pfotenhauer Straße ein Streit aus, wie die Polizeidirektion Dresden am Morgen mitteilte.

Im Zuge des Konflikts zückte der 22-Jährige einen Revolver und ergriff anschließend die Flucht.

Die alarmierten Einsatzkräfte, darunter auch Spezialkräfte des Landeskriminalamts, konnten den mutmaßlichen Pistolero kurz darauf in seiner Wohnung an der Löwenhainer Straße im Stadtteil Seidnitz ausfindig machen.

Während des Polizeieinsatzes stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um einen Spielzeugrevolver handelte.

Die Fake-Knarre wurde sichergestellt. Gegen den 22-jährigen Deutschen wurde unterdessen ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

