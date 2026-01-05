Blutige Eskalation in Dresdner Regionalzug: Einsatzkräfte stellen Angreifer

Dresden - Blutige Eskalation in Dresden : Ein Mann (26) hat in der Nacht auf Montag seine Begleiterin (18) während einer Zugfahrt attackiert.

In einer "trilex"-Regionalbahn ist eine junge Frau (18) körperlich angegriffen worden. Die Bundespolizei musste einschreiten. (Archivfoto) © Holm Helis

Wie Bundespolizei-Sprecher Martin Ebermann (39) gegenüber TAG24 mitteilte, geschah der Vorfall gegen 0.50 Uhr in einem "trilex"-Fahrzeug der Linie RB60/61.

Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof habe der Palästinenser der jungen Syrerin nach einem Streit ins Gesicht geschlagen. "Sie erlitt eine blutende Platzwunde an der Lippe und stand unter Schock."

Eine Kundenbetreuerin habe den Angriff bemerkt und die Beamten alarmiert. Selbst während der Kontrolle sei der Tatverdächtige durch seine Beleidigungen gegenüber der 18-Jährigen aufgefallen. "Trotz fehlender Anzeige der verängstigten Frau leitete die Bundespolizei ein Verfahren wegen Körperverletzung von Amts wegen ein."

Bei der anschließenden Durchsuchung des 26-Jährigen hätten die Beamten zudem noch drei Kapseln eines verschreibungspflichtigen Medikaments ohne notwendige Verordnung entdeckt. Gegen den Mann laufe daher auch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.