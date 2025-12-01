6.065
Schwerer Crash in Dresden - Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radler
Dresden - Schwerer Unfall am Dresdner Terrassenufer: Ein Autofahrer fuhr einen Fahrradfahrer an - danach flüchtete er!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 14.20 Uhr.
Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt - das Terrassenufer musste zeitweise gesperrt werden.
Gegen 15 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.
Weitere Informationen zum Unfallhergang sind bisher noch unklar, die Polizei ermittelt.
