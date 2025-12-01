Schwerer Crash in Dresden - Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radler

Dresden - Schwerer Unfall am Dresdner Terrassenufer: Ein Autofahrer fuhr einen Fahrradfahrer an - danach flüchtete er!

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 14.20 Uhr.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt - das Terrassenufer musste zeitweise gesperrt werden.