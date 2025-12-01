 6.065

Schwerer Crash in Dresden - Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radler

Am Terrassenufer ereignete sich ein schwerer Unfall: Ein Autofahrer hatte einen Radler angefahren und flüchtete danach vom Unfallort.

Von Janina Rößler

Dresden - Schwerer Unfall am Dresdner Terrassenufer: Ein Autofahrer fuhr einen Fahrradfahrer an - danach flüchtete er!

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 14.20 Uhr.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt - das Terrassenufer musste zeitweise gesperrt werden.

Gegen 15 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.
Weitere Informationen zum Unfallhergang sind bisher noch unklar, die Polizei ermittelt.

