Baufahrzeug erfasst Fußgängerin am Kaufpark Nickern: 66-Jährige stirbt nach Unfall

Dresden - Nach einem schweren Unfall am Kaufpark in Nickern , bei dem ein Baufahrzeug eine Fußgängerin ( † 66) erfasst hat, ist das Unfallopfer nun im Krankenhaus verstorben.

Bei dem Unfall am 13. November fuhr ein Baufahrzeug auf der Dohnaer Straße eine Fußgängerin (66) an. © Roland Halkasch

Am Morgen des 13. Novembers war ein 31-Jähriger gegen 8.25 Uhr mit einem Baufahrzeug von der Tschirnhausstraße nach rechts auf die Dohnaer Straße abgebogen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin.

Die Frau wollte zu jenem Zeitpunkt an einer Fußgängerampel die Straße passieren. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, verstarb die 66-Jährige zwischenzeitlich in der Klinik.