 1.462

Baufahrzeug erfasst Fußgängerin am Kaufpark Nickern: 66-Jährige stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall in Dresden-Nickern ist eine 66-jährige Frau im Krankenhaus verstorben.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Nach einem schweren Unfall am Kaufpark in Nickern, bei dem ein Baufahrzeug eine Fußgängerin (66) erfasst hat, ist das Unfallopfer nun im Krankenhaus verstorben.

Bei dem Unfall am 13. November fuhr ein Baufahrzeug auf der Dohnaer Straße eine Fußgängerin (66) an.
Bei dem Unfall am 13. November fuhr ein Baufahrzeug auf der Dohnaer Straße eine Fußgängerin (66) an.  © Roland Halkasch

Am Morgen des 13. Novembers war ein 31-Jähriger gegen 8.25 Uhr mit einem Baufahrzeug von der Tschirnhausstraße nach rechts auf die Dohnaer Straße abgebogen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin.

Die Frau wollte zu jenem Zeitpunkt an einer Fußgängerampel die Straße passieren. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Mercedes-Fahrerin erfasst Radler am Theaterplatz und verletzt ihn schwer
Dresden Unfall Mercedes-Fahrerin erfasst Radler am Theaterplatz und verletzt ihn schwer

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, verstarb die 66-Jährige zwischenzeitlich in der Klinik.

Polizei sucht Unfall-Zeugen

Der Verkehrsunfalldienst sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können.

Ihr habt etwas gesehen oder gehört? Dann meldet Euch bitte bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/483 22 33.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: