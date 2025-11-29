Kurioser Crash in Dresden: Transporter baumelt an Unterführung

Dresden - Autofahrer staunten nicht schlecht, als sie am S-Bahnhof Dresden -Trachau Samstagmittag plötzlich einen roten Kleintransporter an der Unterführung hängen sahen.

Infolge des Unfalls ergab sich ein kurioses Bild. © Roland Halkasch

Gegen 11.54 Uhr war der Fahrer eines mit mehreren Autos beladenen Lastwagens an der Ecke Industriestraße/Leipziger Straße mit seinem Gefährt an der Unterführung hängen geblieben, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Eines der geladenen Fahrzeuge verfing sich dabei ausgerechnet in der Beschilderung für die maximal zulässige Durchfahrtshöhe.

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen den roten Flitzer, der zwischen oberer Ladefläche des Lasters und dem Mauerwerk wie an einem Christbaum baumelt.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Unterführung am S-Bahnhof Dresden-Trachau wurde im Zuge der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Die Feuerwehr hat unterdessen mit der Bergung des verhedderten Wagens begonnen.