Sex-Attacke in Gorbitz: Mann begrapscht Mädchen

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Gorbitz wurde ein Kind sexuell belästigt . Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung und Mithilfe und sucht nach Zeugen der ekelhaften Tat.

Am Amalie-Dietrich-Platz wurde ein Kind (12) am Montagmorgen sexuell belästigt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Am Montagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr stellte sich ein fremder Mann dem zwölfjährigen Mädchen am Amalie-Dietrich-Platz in den Weg und berührte sie laut Polizei sexuell.

Als sich das Kind gegen die unsittliche Belästigung wehrte, flüchtete der Unbekannte.

Zur Beschreibung des Mannes: