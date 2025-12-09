Sex-Attacke in Gorbitz: Mann begrapscht Mädchen
Dresden - Im Dresdner Stadtteil Gorbitz wurde ein Kind sexuell belästigt. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung und Mithilfe und sucht nach Zeugen der ekelhaften Tat.
Am Montagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr stellte sich ein fremder Mann dem zwölfjährigen Mädchen am Amalie-Dietrich-Platz in den Weg und berührte sie laut Polizei sexuell.
Als sich das Kind gegen die unsittliche Belästigung wehrte, flüchtete der Unbekannte.
Zur Beschreibung des Mannes:
- war 25 bis 30 Jahre alt
- etwa 1,80 Meter groß
- hatte einen dunkelblonden Bart
- trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine dunkelgraue Hose
Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Täter. Zeugen können sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 melden.
Titelfoto: Steffen Füssel