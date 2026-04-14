Fremder begrapscht junge Frau (18) in Dresdner Straßenbahn
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Dresden - Sexueller Übergriff in der Straßenbahn-Linie 12! Am Sonntagabend wurde eine Frau (18) gegen 20 Uhr von einem Unbekannten belästigt, wie die Dresdner Polizei mitteilte.
Dabei war die 18-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 12 Richtung Striesen unterwegs.
Während der Fahrt durch die Innenstadt setzte sich ein Mann in der Bahn neben sie und begrapschte sie plötzlich.
Die junge Frau wechselte zwar den Sitzplatz, doch der Grapscher folgte ihr und befummelte sie erneut.
An der Haltestelle "Blasewitzer Straße/Fetscherstraße" oder "Gabelsbergerstraße" verließ der Täter dann die Bahn.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: DPA/Robert Michael, 123RF/giorgiorossi73