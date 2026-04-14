Fremder begrapscht junge Frau (18) in Dresdner Straßenbahn

Dresden - Sexueller Übergriff in der Straßenbahn-Linie 12! Am Sonntagabend wurde eine Frau (18) gegen 20 Uhr von einem Unbekannten belästigt, wie die Dresdner Polizei mitteilte.

Von einem unbekannten Mann wurde eine 18-Jährige in einer Dresdner Straßenbahn sexuell belästigt. (Symbolbild) © Bildmontage: DPA/Robert Michael, 123RF/giorgiorossi73

Dabei war die 18-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 12 Richtung Striesen unterwegs.

Während der Fahrt durch die Innenstadt setzte sich ein Mann in der Bahn neben sie und begrapschte sie plötzlich.

Die junge Frau wechselte zwar den Sitzplatz, doch der Grapscher folgte ihr und befummelte sie erneut.