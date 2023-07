Unverschämt! Mann fotografiert heimlich im FKK-Bereich von Dresdner Bad

Dresden - Dreister Vorfall in Dresdner Strandbad! Ein Mann (56) hat im FKK-Bereich offenbar mehrere Personen heimlich abgelichtet.

Im Strandbad "Wostra" wurde ein Mann (56) beim Filmen von Badegästen im FKK-Bereich erwischt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Vorfall am gestrigen Sonntag gegen 11 Uhr in Dresden-Zschieren an der Wilhelm-Weitling-Straße.

Ein Mitarbeiter des dortigen Strandbades "Wostra" beobachtete den 56-jährigen Deutschen dabei, wie er Fotos und Videos von Badegästen mit seinem Smartphone machte.

Der Angestellte alarmierte daraufhin die Polizei.