Verdacht auf räuberische Erpressung: Festnahme am Hauptbahnhof

Bei einer Routineuntersuchung am Dresdner Hauptbahnhof, ging den Beamten ein Mann ins Netz, gegen den ein Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung läuft.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Den Beamten der Bundespolizei ist am Dresdner Hauptbahnhof ein echter Glücksgriff gelungen. Bei einer zufälligen Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann (34) ein Haftbefehl vorliegt.

Während einer Personenkontrolle fiel den Beamten auf, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl läuft. (Symbolbild)
Während einer Personenkontrolle fiel den Beamten auf, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl läuft. (Symbolbild)  © Fotomontage: Thomas Türpe, Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilt, kontrollierten die Ordnungshüter am gestrigen Montagabend gegen 19.30 Uhr einen 34 Jahre alten Mann auf dem Bahnsteig 3 im Dresdner Hauptbahnhof.

Der 34-Jährige konnte den Beamten zwar weder Personalausweis noch Pass vorlegen, doch er verfügte über eine gültige Duldung.

Als die Polizisten jedoch seine Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag. Ihm wird räuberische Erpressung vorgeworfen.

Daraufhin klickten die Handschellen – die Gesetzeshüter haben den Mann an Ort und Stelle festgenommen.

Noch am selben Abend wurde der Staatenlose einem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Seitdem befindet er sich in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

