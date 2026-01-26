Skurrile Szenen am Wiener Platz: Langfinger verkauft Diebesgut direkt vor der Ladentür

Dresden - Die Beamten der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof hatten am vergangenen Wochenende wieder alle Hände voll zu tun. Ein Mann soll etwa direkt nach einem Ladendiebstahl eine ganze Palette Energy-Drinks vor den Türen des Geschäfts verhökert haben.

Neben einem Sixpack Wasser stahl der 30-jährige Syrer eine ganze Palette Energy-Drinks. Sein Diebesgut vertickte er vor dem Hauptbahnhof an ein Pärchen weiter. (Symbolbild) © 123RF/ sergeycherevko

Laut einer Mitteilung der Bundespolizei spielte sich die bizarre Szene am vergangenen Freitagabend gegen 18 Uhr auf dem Wiener Platz, unmittelbar vor dem Dresdner Hauptbahnhof, ab.

Ein 30-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft wurde demnach von einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in den Bahnhofshallen dabei beobachtet, wie er ein Sixpack Mineralwasser und eine ganze Palette Energy-Drinks aus dem Laden schmuggelte, ohne dafür zu bezahlen.

Der achtsame Mitarbeiter verfolgte den Langfinger nach draußen, wo er Zeuge einer Hehlerei wurde. Der 30-Jährige verkaufte die gestohlene Ware, welche übrigens einen Wert von 47 Euro hatte, direkt an ein Pärchen weiter, das vor dem Hauptbahnhof wartete. Als die Beamten der Bundespolizei am Ort des Geschehens eintrafen, waren bereits zwei Dosen des süßen Getränks geleert.

Gegen den Ladendieb leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, doch gegen das Pärchen wurde eine Anzeige wegen Hehlerei ertattet. Doch das war noch nicht alles.