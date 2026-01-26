Skurrile Szenen am Wiener Platz: Langfinger verkauft Diebesgut direkt vor der Ladentür
Dresden - Die Beamten der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof hatten am vergangenen Wochenende wieder alle Hände voll zu tun. Ein Mann soll etwa direkt nach einem Ladendiebstahl eine ganze Palette Energy-Drinks vor den Türen des Geschäfts verhökert haben.
Laut einer Mitteilung der Bundespolizei spielte sich die bizarre Szene am vergangenen Freitagabend gegen 18 Uhr auf dem Wiener Platz, unmittelbar vor dem Dresdner Hauptbahnhof, ab.
Ein 30-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft wurde demnach von einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in den Bahnhofshallen dabei beobachtet, wie er ein Sixpack Mineralwasser und eine ganze Palette Energy-Drinks aus dem Laden schmuggelte, ohne dafür zu bezahlen.
Der achtsame Mitarbeiter verfolgte den Langfinger nach draußen, wo er Zeuge einer Hehlerei wurde. Der 30-Jährige verkaufte die gestohlene Ware, welche übrigens einen Wert von 47 Euro hatte, direkt an ein Pärchen weiter, das vor dem Hauptbahnhof wartete. Als die Beamten der Bundespolizei am Ort des Geschehens eintrafen, waren bereits zwei Dosen des süßen Getränks geleert.
Gegen den Ladendieb leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, doch gegen das Pärchen wurde eine Anzeige wegen Hehlerei ertattet. Doch das war noch nicht alles.
Was geschah noch am Wochenende im Dresdner Hauptbahnhof?
Bereits am Freitagmorgen fiel den Beamten in der S1 nach Bad-Schandau ein 35-jähriger Deutscher aufgrund eines starken Cannabisgeruchs auf. Als die Einsatzkräfte ihn darauf ansprachen, gab der Mann zu, weitere fünf Gramm des Betäubungsmittels bei sich zu tragen. Doch auch seine Entschuldigung half dem 35-Jährigen nicht, ohne Strafe davonzukommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige angefertigt.
Gegen 7 Uhr am selbigen Morgen kontrollierten die Beamten einen weiteren 24-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof. Bei einer Taschenkontrolle fanden die Bundespolizisten ein Einhandmesser und verschreibungspflichtige Medikamente im Besitz des 24-Jährigen. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest, dass der Mann stark alkoholisiert war.
Am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr ereignete sich ein weiterer Ladendiebstahl im Dresdner Hauptbahnhof. Eine 48-jährige Deutsche wurde demnach vorläufig festgenommen, dabei leistete die Frau jedoch "massiven Widerstand", weshalb weitere Vollstreckungsbeamte ihren Kollegen helfen mussten.
Gegen die Frau wird nun sowohl wegen Diebstahls als auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Titelfoto: Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/ sergeycherevko