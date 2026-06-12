Ratten, Müll und Drogen: Wie wird das Leben am Ferdinandplatz besser?

Dresden - Jeder Dresdner kennt die schäbigen Plattenbauten am Ferdinandplatz, direkt neben der Prager Straße. Im sogenannten "Arabischen Viertel" wohnen etliche Bürgergeldempfänger, umgeben von Dreck und Drogendealern. Was tun gegen den Verfall? Eine Stadtratsfraktion prescht vor.

In den DDR-Plattenbauten zwischen Prager Straße und Stadtforum leben fast nur sozial schwache Bewohner. Die Mehrheit mit Migrationshintergrund. © Thomas Türpe

Aktuell sieht eine Vorgabe der Stadt vor, dass alle 290 Wohnungen des graubraunen Gebäudekomplexes (1989 errichtet) als Sozialwohnungen genutzt werden. "Die Mehrheit der rund 800 Bewohner hat einen Wohnberechtigungsschein", weiß Immobilienmanager Steffen Blankenburg (47).

Die Probleme des Viertels sind bekannt: Laut Polizei ist es ein Kriminalitätsschwerpunkt. Hier wird gedealt, geprügelt und geraubt. Dazu kommen Vermüllung - nicht jeder Bewohner versteht Mülltrennung - und Vandalismus.

"Die Drogenkriminalität findet auch im Innenhof statt, wo Kinder spielen. Ich beobachte täglich Drogendeals", sagt Jacqueline Hantzsch (33) vom örtlichen Hausmeisterdienst. Zwar seien die meisten Mieter unbescholten, betont Steffen Blankenburg.

Er sagt aber auch: "Wir wollen mehr soziale Durchmischung."