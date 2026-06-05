Verfolgungsjagd von Pirna nach Dresden: Polizei schnappt Raser - und entdeckt mehr
Pirna/Dresden - In Pirna hat der Fahrer (38) eines Saab am Donnerstagabend für große Aufregung gesorgt. Beamte hefteten sich an seine Fersen, als sie seine Kennzeichen sahen. Was folgte, war eine Verfolgungsjagd bis nach Dresden!
Es war gegen 19.40 Uhr als einem Streifenwagen-Team in Pirna der Saab-Fahrer auffiel. Die Kennzeichen seines Autos standen nämlich zur Fahndung aus.
Die Beamten hängten sich auf der B172 an den Mann, der gar nicht daran dachte, auf ihre Haltesignale zu reagieren. Im Gegenteil: Der 38-Jährige gab Vollgas!
Hemmungslos donnerte er durch Pirna-Sonnenstein sowie mehrere Nebenstraßen, ignorierte dabei rote Ampeln. Schließlich landete der Flüchtige auf der A17, wo er schnurstracks nach Dresden durchraste.
"An der Abfahrt Dresden-Prohlis fuhr der Saab ab und gelangte schließlich auf das Parkdeck eines Einkaufszentrums an der Dohnaer Straße. Dort verließ der Fahrer das Auto, wurde jedoch im Einkaufszentrum gestellt", so die Polizeidirektion Dresden am Freitag.
38-Jähriger hat Drogen im Auto, aber keinen Führerschein
Kaum hatten die Beamten den Mann geschnappt, ging der Ärger weiter. Denn wie es schien, stand er unter Drogen. Die Polizei führte deshalb einen Schnelltest durch, der direkt positiv auf Amphetamine reagierte.
Im Saab stießen die Gesetzeshüter schließlich auf "etwas Crystal". Doch damit nicht genug: Der Raser hätte überhaupt nicht auf der Straße sein dürfen, weil er gar keinen Führerschein besaß.
Da passte es nur zu gut, dass sein Auto weder versichert noch zugelassen war. "Im Auto fand sich neben Einbruchswerkzeug ein Mountainbike, zu dessen Herkunft der 38-Jährige keine Auskunft geben konnte", erklärte die Dresdner Behörde.
Infolgedessen nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest.
Titelfoto: Roland Halkasch