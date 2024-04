Verkehrsversuch am Blauen Wunder: Morddrohung gegen Bürgermeister Kühn!

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne). © Petra Hornig

Auf einem Pressetermin an der Köpckestraße sollte es eigentlich um die Neugestaltung der Verkehrsachse um den Neustädter Markt gehen. Doch dort erklärte der sichtlich nachdenkliche Beigeordnete in Gegenwart von Journalisten: "Ich habe am Montag Morddrohungen erhalten."

Der Urheber habe sogar Name und Adresse hinterlassen. In der Drohung habe dieser angekündigt "mich aufzuhängen", sagte der Grünen-Politiker.

Der Verkehrsversuch am Blauen Wunder sorgt seit drei Tagen für heftige Diskussionen in der Stadt. Der Stau in den vergangenen Tagen, der sich teils bis in die Wohngebiete hinein zieht, schürte Hass bei einigen Autofahrern. Viele davon müssen aufgrund des Versuchs mehr Zeit für den Arbeitsweg einplanen.