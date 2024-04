Chaos am Blauen Wunder in Dresden: Das sagen DVB und Politiker zum Radspuren-Test

Dresden - Helle Aufregung am Blauen Wunder seit dem vergangenen Sonntag: Eine Autospur wich zugunsten einer Fahrradspur. Motorisierten Dresdnern passt das so gar nicht.

Vereinzelt – vor allem zu Zeiten des Berufsverkehrs – wurden am gestrigen Montag schon Verspätungen von bis zu 50 Minuten ausgewiesen, die sich folglich durch den gesamten Fahrtweg der Linien 61, 63, 84 und 521 zogen. In den übrigen Zeiten kamen die Verkehrsmittel besser über die Loschwitzer Brücke, denn dann gab es kaum Stau auf den Zufahrtswegen.

Die Dresdner Politiker Robert Malorny (44, FDP, v.l.n.r.), Veit Böhm (57, CDU) und Felix Stübner (34, CDU) stellen sich gegen den Radspurentest. © Montage: Eric Münch, Steffen Füssel, Petra Hornig

Es war Tag 1 des bis Mitte Juni geplanten Verkehrsversuchs und die FDP-Fraktion im Stadtrat sprach bereits von einer "Katastrophe": "Die Staus haben nicht nur den Individualverkehr, sondern auch den ÖPNV stark getroffen und für Verspätungen gesorgt", wurde in einer Mitteilung kritisiert.

Der Fraktionsvorsitzende Robert Malorny (44) führte aus: "Den Verkehrsversuch hätte man sich schenken können. Ich fordere Baubürgermeister Kühn auf, dieses Experiment so schnell wie möglich abzubrechen. Das Ergebnis liegt vor: Es funktioniert nicht."

In eine ähnliche Kerbe schlug die CDU. Veit Böhm (57) erklärte: "Bereits am Sonntag und am Montag kam es zu deutlich höheren ÖPNV-Verlustzeiten als sonst üblich", so der Sprecher der Stadtratsfraktion. "Sollten sich die Verlustzeiten bei allen Linien über die Loschwitzer Brücke verstetigen, dann muss der Oberbürgermeister den Verkehrsversuch umgehend beenden."

Den Abbruch des Verkehrsversuchs forderte auch der Vorsitzende der CDU im Schönfelder Hochland, Felix Stübner (34): "Tausende Hochländer pendeln tagtäglich über das Blaue Wunder zur Arbeit und wieder nach Hause. Die derzeitig katastrophale Verkehrssituation im Bereich Loschwitz und Blasewitz beweist, dass die Radstreifen am Blauen Wunder so keinen Sinn machen."

Stübner weiter: "Statt den Verkehr für Radfahrer sicherer zu machen, produziert der Verkehrsversuch kilometerlange Staus, die vor allem Berufstätige und Schüler aus dem Hochland sowie den ÖPNV treffen."