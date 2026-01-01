 3.647

Vermummte Gruppe errichtet Feuer-Blockade und attackiert Straßenbahn

Schockierender Zwischenfall in der Dresdner Neustadt! Eine vermummte Gruppe hat in der Silvesternacht eine Straßenbahn attackiert.

Von Alexander Steiger

Dresden - Schockierender Zwischenfall in der Dresdner Neustadt! Eine vermummte Gruppe hat in der Silvesternacht eine Straßenbahn attackiert.

Vermummte haben an der Haltestelle "Bischofsplatz" mehrere Mülltonnen und ein Sofa angezündet.
Vermummte haben an der Haltestelle "Bischofsplatz" mehrere Mülltonnen und ein Sofa angezündet.  © VersaRed.Foto

Laut Polizei versammelten sich etwa 50 Personen an der Haltestelle "Bischofsplatz". Sie errichteten aus einem Sofa und Mülltonnen eine Barrikade, die sie in Brand steckten.

Anschließend bewarfen sie eine vorbeifahrende Straßenbahn der Linie 13 mit Steinen und besprühten das Fahrzeug mit Graffiti.

Zugleich wurde eine Hauswand mit Farbe beschmiert. Auch beschädigten die Vandalen mittels Steinwurf ein geparktes Auto.

Dresden: Massenkeilerei in der Neustadt: Junge Männer gehen aufeinander los
Dresden Crime Massenkeilerei in der Neustadt: Junge Männer gehen aufeinander los

Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen.

Kameraden der Feuerwehr bekämpften den Brand.
Kameraden der Feuerwehr bekämpften den Brand.  © VersaRed.Foto

Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Den Tätern gelang es, unerkannt zu entkommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter der Nummer 0351/4832233.

Titelfoto: VersaRed.Foto

Mehr zum Thema Dresden Crime: