Vermummte Gruppe errichtet Feuer-Blockade und attackiert Straßenbahn

Dresden - Schockierender Zwischenfall in der Dresdner Neustadt! Eine vermummte Gruppe hat in der Silvesternacht eine Straßenbahn attackiert.

Vermummte haben an der Haltestelle "Bischofsplatz" mehrere Mülltonnen und ein Sofa angezündet. © VersaRed.Foto

Laut Polizei versammelten sich etwa 50 Personen an der Haltestelle "Bischofsplatz". Sie errichteten aus einem Sofa und Mülltonnen eine Barrikade, die sie in Brand steckten.

Anschließend bewarfen sie eine vorbeifahrende Straßenbahn der Linie 13 mit Steinen und besprühten das Fahrzeug mit Graffiti.

Zugleich wurde eine Hauswand mit Farbe beschmiert. Auch beschädigten die Vandalen mittels Steinwurf ein geparktes Auto.

Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen.