Bedrohliche Situation an Straßenbahn-Haltestelle in Dresden: Polizei sucht nach Tätern

Dresden - Widerwärtiger Zwischenfall in Dresden-Prohlis ! Am Montagvormittag haben zwei Männer jeglichen Anstand verloren.

An der Straßenbahn-Haltestelle "Jacob-Winter-Platz" in Prohlis haben sich am Montag unschöne Szenen zugetragen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie die Polizei mitteilte, beschimpften die bislang Unbekannten kurz vor 12 Uhr eine Frau (32) mit Kopftuch an der Haltestelle "Jacob-Winter-Platz".



Dabei habe sich eine Person drohend vor die 32-Jährige gestellt und sie auf rassistische Weise beleidigt. Anschließend sei das Duo mit einer Straßenbahn davongefahren.

Die Strafverfolgungsbehörden suchen nun nach den Männern. Der Haupttäter (circa 1,80 Meter groß und schlank mit nach oben frisierten, kurzen blonden Haaren) war mit einer dunklen Jacke mit großen weißen Zahlen oder Buchstaben sowie einer hellen Hose bekleidet.

Sein Begleiter (rund 1,70 Meter groß und kräftig mit hellem Bart) trug eine dunkle Mütze.