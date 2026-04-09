Zugedröhnt im geklauten Wagen in Dresden unterwegs: Hier passte gar nichts

Dresden - Da passte einfach mal gar nichts ...

Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Am Mittwoch gegen 20 Uhr kontrollierte die Polizei einen Deutschen (34) in einem Volkswagen T4 auf der Waldschlößchenbrücke.

Schnell kam heraus, dass die Nummernschilder nicht zum Wagen gehörten.

Der 24 Jahre alte Transporter selbst war erst in der Nacht zum 29. März in Dresden-Bühlau gestohlen worden.

Der Fahrer selbst stand unter Marihuana- und Amphetamin-Einfluss, einen Führerschein hatte der Mann auch nicht.