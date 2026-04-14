Damals todschick, heute befremdlich: DDR plante Platten am Blauen Wunder

Dresden - Augenreiben beim Museumsbesuch: In der aktuellen Ausstellung "Platte Ost/West" im Dresdner Stadtmuseum ist ein Gips-Modell aus dem Jahr 1965 ausgestellt, das die radikalen Umbaupläne der DDR-Leitung in Loschwitz und Blasewitz am "Blauen Wunder" zeigt. Was einst als Fortschritt galt, wirkt heute wie ein Schreckensbild aus einer längst vergangenen Zeit.

Aus der Perspektive eines Denkmalpflegers übt Sachsens Landeskonservator Alf Furkert (60) Kritik am Gipsmodell. © Holm Helis

Der historische Schillerplatz, die Villa Marie, der Körnerplatz: alles planiert. Stattdessen Wohnkomplexe und mehrspurige Verkehrsachsen bis ans Elbufer. Eine zweite Brücke am "Blauen Wunder" für den motorisierten Verkehr.

Aus denkmalpflegerischer Perspektive "eine befremdliche Herangehensweise", konstatiert Alf Furkert (60): "Über den reichen Bestand an historischen Gebäuden", seien es die der ehemaligen Fischerdörfer, die gründerzeitliche Überformung oder die Vorstadtvillen, "wird radikal hinweggeplant", interpretiert Sachsens Landeskonservator das Gipsmodell.

Gleichzeitig betont Furkert, dass sich die Planungen in die "vom Zeitgeist der Moderne geprägte Stadtentwicklung" einreihen.

Dazu gehört etwa, dass die Wohnung im Zentrum aller städtebaulichen Bestrebungen stehen soll und dem Autoverkehr eine Schlüsselfunktion zukommt.