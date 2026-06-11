Vom Standesamt ins Stadion: Frisch verheiratetes Gastro-Paar mit Helene Fischer auf der Bühne

Dresden - Sie haben Ja gesagt und ein ganzes Stadion feierte mit: Frisch getraut, im Hochzeitsoutfit und mit ihren Freunden rockten Elvis Herbek (44) und Nicole Hieke (36) das Helene-Fischer-Konzert .

Elvis Herbek (44) und Nicole Hieke (36) wurden von Helene Fischer auf die Bühne geholt. © Bildmontage: privat

Das Dresdner Gastro-Paar des Restaurants "finesse" hatte nach 18 gemeinsamen Jahre am Mittwoch im Dresdner Standesamt geheiratet und den Tag mit dem Konzertbesuch gekrönt.

Schlager-Star Helene Fischer (41) holte das schicke Paar - sie im weißen Hosenanzug mit Federn, er im rosa Jackett und weißen Hosen - auf die Bühne, wünschte vor Zehntausenden Konzertbesuchern "alles, alles Liebe und ein wunderschönes Leben zusammen."

Nicole verrät: "Das war eine absolute Überraschung - mir ist fast das Herz stehengeblieben. Unsere Trauzeugen hatten sich mit dem Management in Verbindung gesetzt. Wir hatten eigentlich nur für uns, ein paar Freunde und Familie eine Loge im Stadion gebucht - weil wir Helene-Fischer-Fans der ersten Stunde sind."

Doch es kam anders. "Wir bekamen erst nur die Info, dass wir für drei Songs ganz vorn ran an die Bühne dürfen. Security holte uns ab - und dann holte Helene Fischer einen Umschlag raus und sagte, sie hätte da eine Information bekommen - und hat uns auf die Bühne geholt. Das war der Hammer."

Der war nicht so schnell zu verkraften - "nach dem Konzert sind wir noch in Kastenmeiers Bar im Kempinski, um das ganze zu verdauen", lacht Nicole.