Der neue Chefdirigent der Staatskapelle dominiert die kommende Spielzeit: Alles schaut auf Gatti

Das Hauptaugenmerk in der kommenden Spielzeit liegt auf der Fortführung des Mahler-Zyklus' Gattis in drei Konzertprogrammen, mit den Sinfonien fünf, sechs und sieben; in zwei Konzerten widmen sich Chefdirigent und Orchester auch dem "Hausgott" Richard Wagner, einmal verschränkt mit dem anderen Hausgott, Richard Strauss.

Chefdirigent der Staatskapelle zu sein sei für ihn "ein Privileg" und "ein Traum", so Gatti anlässlich der Spielzeit-Vorstellung diesen Monat. Der oft gerühmte besondere Klang des Orchesters sei wichtig, wichtiger indes sei die Interpretation: "Jede Komposition hat ihre eigene Stimme", so Gatti.

Gatti und Orchester-Direktorin Annekatrin Fojuth beim Pressetermin. © Sebastian Kahnert/dpa

Als Capell-Compositrice tritt die Südkoreanerin Unsuk Chin in Erscheinung, Capell-Virtuos ist der französische Cellist Gautier Capuçon.

Auch den Kneipen in Dresden-Neustadt stattet das Orchester wieder einen Besuch ab, "Ohne Frack auf Tour" ist das gängige Motto. Wieder öffnet im Anschluss an ausgewählte Konzerte die "Concert Lounge".

Insgesamt kommt die Staatskapelle mit Sinfonie- und Sonderkonzerten sowie Aufführungsabenden und Kammermusik auf 48 Konzerte in der Semperoper. Mit insgesamt neun Terminen der Jugendformate "Kapelle für Kids", "Zauberei" und "Höher, tiefer, heiter!" betreibt das Orchester zudem Bildungsarbeit und Konzertbesucher-Nachwuchs-Pflege.

"On tour" ist die Staatskapelle zweimal in Europa, in China und Südkorea. Tourneen sind für jedes große Orchester eine Notwendigkeit, nicht zuletzt übernimmt die Staatskapelle dabei als Botschafter Dresdens und Sachsens Aufgaben im sozusagen kultur-diplomatischen Dienst. Ohnehin sind Spitzenorchester in der Regel ihrerseits international besetzte Formationen.

"Die Staatskapelle besteht aus 159 Musikerinnen und Musikern aus 16 Nationen", rechnet Orchester-Direktorin Annekatrin Fojuth vor, dies sei ein fester Bestandteil der "kollektiven Identität der Staatskapelle". Der Vorverkauf hat begonnen.