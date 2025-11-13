Die Fetisch-Klinik zeigt sich offen

Dresden - Sie zeigen, was sie haben: Die Dresdner Fetisch-Klinik öffnet am Freitag ihr Türchen und gewährt prickelnde Blicke hinter die Kulissen.

Die "Schwestern" Luva (48) und Heidi (26) bei der Arbeit. © Julien Röder

Bei Sektempfang und mit Begleitung erfahren knapp zwei Dutzend Interessierte alles über die Lustwelt und Sexarbeit.

"Man darf sich auf eine Mischung aus Einblick, Austausch und Erlebnis freuen. Natürlich in einem geschützten Rahmen, in dem auch Fragen erlaubt sind, die man sonst nie zu stellen wagt", so "Klinik"-Chefin Dr. Eve (38) zu TAG24.



Die diesjährige Runde mit mehreren (auch männlichen) Dominas und Fetisch-Ärztinnen ist bereits ausverkauft.