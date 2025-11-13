 2.768

Die Fetisch-Klinik zeigt sich offen

Die Dresdner Fetisch-Klinik feiert den Tag der offenen Tür und gewährt prickelnde Einblicke hinter die Kulissen.

Von Erik Töpfer

Dresden - Sie zeigen, was sie haben: Die Dresdner Fetisch-Klinik öffnet am Freitag ihr Türchen und gewährt prickelnde Blicke hinter die Kulissen.

Die "Schwestern" Luva (48) und Heidi (26) bei der Arbeit.
Die "Schwestern" Luva (48) und Heidi (26) bei der Arbeit.  © Julien Röder

Bei Sektempfang und mit Begleitung erfahren knapp zwei Dutzend Interessierte alles über die Lustwelt und Sexarbeit.

"Man darf sich auf eine Mischung aus Einblick, Austausch und Erlebnis freuen. Natürlich in einem geschützten Rahmen, in dem auch Fragen erlaubt sind, die man sonst nie zu stellen wagt", so "Klinik"-Chefin Dr. Eve (38) zu TAG24.

Die diesjährige Runde mit mehreren (auch männlichen) Dominas und Fetisch-Ärztinnen ist bereits ausverkauft.

Doch Dr. Eve plant schon zum 24. Januar die nächste. Schnell sein lohnt sich also bei Interesse: fetisch-klinik-dresden.com

Titelfoto: Julien Röder

Mehr zum Thema Dresden: