Strom, Wasser, Museum: Was sich 2026 in Dresden ändert

Dresden - Schon 2025 stiegen die Gebühren für Kitas, Anwohnerparken, Trinkwasser und DVB-Tickets. Auch 2026 werden Dresdner tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Eintrittspreise für städtische Museen in Dresden steigen ab Januar. © Eric Münch

• Im Januar steigen die Eintrittspreise für städtische Museen. So werden etwa fürs Stadtmuseum oder die Technischen Sammlungen statt bisher 5 dann 8 Euro fällig. Kostenlos bleibt der Eintritt für Kinder unter sieben Jahren und Dresden-Pass-Inhaber.

Zuletzt waren die Preise 2013 angehoben worden.

• Auch ein Besuch der städtischen Hallenbäder wird ab Januar teurer. Schwimmfreunde zahlen dann tarifübergreifend 50 Cent mehr. Frühschwimmtarife fallen weg und sind künftig identisch mit den Einstiegstarifen für eine Stunde, etwa im Georg-Arnhold-Bad fünf Euro.

Die letzte Erhöhung für Hallenbäder hatte es Anfang 2024 gegeben.

• Teurer wird auch der Toilettengang. Erstmals seit fünf Jahren erhöht die Stadt im Januar die Abwassergebühren.

Die Schmutzwasserentsorgung (WC, Dusche etc.) steigt von derzeit 1,97 Euro pro Kubikmeter auf 2,45 Euro - ein Anstieg von rund 25 Prozent. Im Schnitt bedeutet das rund 1,40 Euro mehr pro Monat, etwa 17 Euro mehr im Jahr pro Person. Auch die Gebühr für Regen (etwa für Dachfläche), der in die Kanalisation läuft, steigt leicht von 1,56 Euro auf 1,64 Euro je Quadratmeter und Jahr.