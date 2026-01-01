 2.723

Strom, Wasser, Museum: Was sich 2026 in Dresden ändert

Museum, Schwimmen in Bädern, Strom. Wofür Dresdner 2026 tiefer in die Tasche greifen müssen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Schon 2025 stiegen die Gebühren für Kitas, Anwohnerparken, Trinkwasser und DVB-Tickets. Auch 2026 werden Dresdner tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Eintrittspreise für städtische Museen in Dresden steigen ab Januar.
Die Eintrittspreise für städtische Museen in Dresden steigen ab Januar.  © Eric Münch

• Im Januar steigen die Eintrittspreise für städtische Museen. So werden etwa fürs Stadtmuseum oder die Technischen Sammlungen statt bisher 5 dann 8 Euro fällig. Kostenlos bleibt der Eintritt für Kinder unter sieben Jahren und Dresden-Pass-Inhaber.

Zuletzt waren die Preise 2013 angehoben worden.

• Auch ein Besuch der städtischen Hallenbäder wird ab Januar teurer. Schwimmfreunde zahlen dann tarifübergreifend 50 Cent mehr. Frühschwimmtarife fallen weg und sind künftig identisch mit den Einstiegstarifen für eine Stunde, etwa im Georg-Arnhold-Bad fünf Euro.

Die letzte Erhöhung für Hallenbäder hatte es Anfang 2024 gegeben.

• Teurer wird auch der Toilettengang. Erstmals seit fünf Jahren erhöht die Stadt im Januar die Abwassergebühren.

Die Schmutzwasserentsorgung (WC, Dusche etc.) steigt von derzeit 1,97 Euro pro Kubikmeter auf 2,45 Euro - ein Anstieg von rund 25 Prozent. Im Schnitt bedeutet das rund 1,40 Euro mehr pro Monat, etwa 17 Euro mehr im Jahr pro Person. Auch die Gebühr für Regen (etwa für Dachfläche), der in die Kanalisation läuft, steigt leicht von 1,56 Euro auf 1,64 Euro je Quadratmeter und Jahr.

Günstiger dürfte bei vielen Dresdnern im neuen Jahr die Stromrechnung ausfallen.
Günstiger dürfte bei vielen Dresdnern im neuen Jahr die Stromrechnung ausfallen.  © 12RF/andreypopov
Der Eintritt in Dresdens Hallenbäder wird teurer.
Der Eintritt in Dresdens Hallenbäder wird teurer.  © Petra Hornig

Günstiger wird's 2026 in Dresden nur für Strom und Gaskunden

Alle Jahre wieder: Auch die Tickets fürs Bahnfahren kosten ab April 2026 mehr.
Alle Jahre wieder: Auch die Tickets fürs Bahnfahren kosten ab April 2026 mehr.  © Thomas Türpe

• Nicht nur der Preis für das Deutschland-Ticket steigt im Januar von 58 auf 63 Euro. Ab April kosten auch DVB-Tickets mehr - eine Einzelfahrt dann 3,60 Euro (zuvor: 3,40 Euro). Die Viererkarte steigt auf 13 Euro (zuvor: 12,20 Euro). Eine Abo-Monatskarte ist dann für 74,50 Euro zu haben (zuvor: 71,80 Euro).

• Günstiger wird's hingegen für Strom- und Gaskunden: Zum 1. Januar senkt SachsenEnergie die Preise.

Der Stromverbrauchspreis sinkt um bis zu 4,24 Cent pro Kilowattstunde, was einem 4-Personen-Haushalt bis zu 91 Euro Ersparnis im Jahr bringt.

Heizen mit Erdgas wird um 0,34 Cent je Kilowattstunde etwas weniger kosten.

