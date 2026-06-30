Die Frage aller Fragen: Kommt der neue S-Bahn-Halt am Dynamo-Stadion?

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Bekommt Dresden jetzt einen S-Bahn-Halt nahe dem Dynamo-Stadion? Zumindest gab's für diesen SPD-Vorstoß jetzt eine Mehrheit im Rat.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Bekommt Dresden jetzt einen S-Bahn-Halt nahe dem Dynamo-Stadion? Zumindest gab's für diesen SPD-Vorstoß jetzt eine Mehrheit im Rat.

Prangt am Strehlener Platz künftig ein S-Bahn-Logo?
Prangt am Strehlener Platz künftig ein S-Bahn-Logo?  © imago/Schöning

Der neue Halt könnte im Rahmen der geplanten Neubaustrecke Dresden-Prag an der Trasse zwischen Richard-Strauss-Platz und Strehlener Platz entstehen - nur elf Gehminuten vom Rudolf-Harbig-Stadion entfernt.

Nach dem Votum im Stadtrat (46 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen) soll sich die Verwaltung bei Bahn, Verkehrsverbund, Bund und Freistaat für den Haltepunkt einsetzen und die nötigen Flächen freihalten.

Auch wegen des nahegelegenen Zoos sowie Wohn- und Forschungsgebäuden könne ein dortiger S-Bahn-Halt "ohne zusätzliche Betriebskosten" viele Fahrgäste anlocken, argumentierte die SPD im Antrag.

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"Eine Realisierung ist laut Aussagen der Verwaltung zwar aufwendig, aber möglich und hätte durch den Einsatz neuer Fahrzeuge auch keinen Fahrzeitverlust bei der S-Bahn zur Folge."

An dieser Stelle der bereits bestehenden Bahntrasse könnte ein S-Bahn-Haltepunkt entstehen.
An dieser Stelle der bereits bestehenden Bahntrasse könnte ein S-Bahn-Haltepunkt entstehen.  © Steffen Füssel
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AfD-Fraktionschef Steffen Hanisch (65) bleibt skeptisch.
AfD-Fraktionschef Steffen Hanisch (65) bleibt skeptisch.  © Steffen Füssel

Nur die AfD und ein Fraktionsloser stimmten gegen den Antrag.

Fraktionschef Steffen Hanisch (65, AfD): "Das ist ein Schaufensterantrag. Für einen neuen Haltepunkt an dieser Stelle, der noch dazu viel Geld kostet, gibt es auch keinen Bedarf."

Titelfoto: Fotomontage/IMAGO/Schöning/Steffen Füssel

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