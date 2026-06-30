Die Frage aller Fragen: Kommt der neue S-Bahn-Halt am Dynamo-Stadion?

Dresden - Bekommt Dresden jetzt einen S-Bahn-Halt nahe dem Dynamo -Stadion? Zumindest gab's für diesen SPD -Vorstoß jetzt eine Mehrheit im Rat.

Prangt am Strehlener Platz künftig ein S-Bahn-Logo? © imago/Schöning

Der neue Halt könnte im Rahmen der geplanten Neubaustrecke Dresden-Prag an der Trasse zwischen Richard-Strauss-Platz und Strehlener Platz entstehen - nur elf Gehminuten vom Rudolf-Harbig-Stadion entfernt.

Nach dem Votum im Stadtrat (46 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen) soll sich die Verwaltung bei Bahn, Verkehrsverbund, Bund und Freistaat für den Haltepunkt einsetzen und die nötigen Flächen freihalten.

Auch wegen des nahegelegenen Zoos sowie Wohn- und Forschungsgebäuden könne ein dortiger S-Bahn-Halt "ohne zusätzliche Betriebskosten" viele Fahrgäste anlocken, argumentierte die SPD im Antrag.

"Eine Realisierung ist laut Aussagen der Verwaltung zwar aufwendig, aber möglich und hätte durch den Einsatz neuer Fahrzeuge auch keinen Fahrzeitverlust bei der S-Bahn zur Folge."