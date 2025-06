Dieses Tattoo soll einmal Leben retten

Anna Richter (33) hat sich entschieden: "Gerade bei einem Unfall kann das Tattoo helfen, schnell zu zeigen: 'Ich bin bereit zur Organspende.'" © Holm Helis

Bundesweit bieten 750 Studios das Tattoo an, sieben davon in Dresden. Darunter das "Black Belladonna" in der Dresdner Neustadt, das 2023 als erstes Studio in der Stadt das Organspende-Tattoo stach.

Tätowiererin Carlotta Louisa Westenberger (30) findet den Ansatz unkonventionell, aber wichtig: "Über das Thema wird nicht gerne nachgedacht. Gerade deshalb finde ich es schön, dass man mit dem Tattoo etwas bei den Menschen anregt."

Bisher gilt die Tätowierung nicht als offizielles Dokument: "Es ist jedoch eine Willenserklärung, die dann wirkt, wenn deine Angehörigen wissen, dass es für deine Entscheidung pro Organspende steht", erklären die Jungen Helden auf ihrer Website.

Das Motiv selbst ist kostenlos. Die Kosten für das Stechen legt jedes Studio selbst fest: "Manche Studios nehmen dafür 200 Euro. Das sollte doch nicht der Ansporn sein, aus so etwas Profit zu schlagen", betont Tätowiererin Westenberger.