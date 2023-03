Dietos wildes Leben: Star-Autorin Hera Lind hat den Dresdner Artisten in einem Roman verewigt

Dietos - so sein Spitzname - Geschichte beginnt in Dresden. Als Vierjähriger erlebt er mit seiner Mutter und den Geschwistern die Bombardierung der Stadt.

Und dann erfüllt sich der Traum von Dieto und Johanna: "Jo und ich erlebten die tollsten Weltreisen: Sie warf mir im Takt meiner Musik die Hüte, Bälle und Keulen zu, in Nizza, Oslo, London, New York, Las Vegas und auf den luxuriösesten Kreuzfahrtschiffen dieser Welt", erinnert sich Dieto.

Als Dieto gemustert wird, flieht das Paar im August 1965 während eines Engagements in Jugoslawien in einem Boot über die Adria nach Italien.

Vor ungefähr zwölf Jahren schickte Dieto seine Lebensgeschichte an Hera Lind. Dass sie nun am 2. Mai als wunderbarer Roman erscheint, hat Johanna nicht mehr erlebt. Sie starb 2015. Dieto lebt heute am Luganer See, seine Schwester und ihre Kinder wohnen noch immer in Dresden.